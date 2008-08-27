Маккейн і Обама об'єдналися проти Москви

Суперники в боротьбі за пост президента США республіканець Джон Маккейн і демократ Барак Обама однаково оцінили рішення РФ визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії, виступивши із засудженням цієї ініціативи, передає Reuters.

Б.Обама закликав Сполучені Штати негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН і винести міжнародне засудження діям Москви.

Лідер президентських перегонів серед демократів, який буде формально номінований кандидатом у президенти США 28 серпня, також попередив, що останні кроки Москви роблять неможливою ратифікацію в конгресі США американо-російської угоди про співпрацю у галузі цивільних атомних технологій.

У свою чергу Дж.Маккейн заявив, що "дії Москви заслуговують засудження всього міжнародного співтовариства". "Росія повинна зрозуміти, що порушення міжнародного права тягнуть за собою наслідки", - пригрозив республіканський кандидат, не уточнивши, які конкретні санкції маєн, на його думку, прийняти Захід проти Росії.

Раніше Дж.Маккейн неодноразово закликав виключити Росію з "великої вісімки". В той же час Б.Обама до цього займав менш жорстку позицію по відношенню до РФ, заявляючи про впливовість Москви в справі врегулювання іранського питання і ядерного роззброєння.

РБК