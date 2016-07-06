В Іспанії виявили журналістське посвідчення Антуана де Сент-Екзюпері

Документ датований 16 квітня 1937 року. На той момент письменнику було 36 років, передає Росбалт. Полікарпо Санчес, 52-річний юрист, знайшов посвідчення серед інших документів у маленькому селі в провінції Доледо під час дослідження, присвяченого кіно про громадянську війну.

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Сент-Екзюпері, отримуючи дозвіл на журналістську діяльність, вказав в якості адреси в іспанській столиці Hotel Florida, в якому зупинялося багато письменників, які приїхали в Іспанію для того, щоб побачити війну - наприклад, Ернест Хемінгуей.

Сент-Екзюпері висвітлював хід військових дій Барселони для французької газети L Intransigeant, а потім для Paris Soir.

Письменник пропав під час польоту над Середземним морем в 1944 році, незабаром після публікації повісті «Маленький принц». Його тіло так і не було знайдено.