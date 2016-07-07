Число жертв подвійного теракту в Багдаді зросло до 290 осіб

10:21, 07 липня 2016
Світ
464 0

Кількість людей, загиблих в результаті двох вибухів в іракському Багдаді 3 липня, досягла 290 осіб.

REUTERS

Про це повідомляє кореспондент телеканалу Al Mayadeen, передає РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, 180 поранених залишаються в лікарнях. Ще 17 людей зникли безвісти.

Читайте такожБлер відреагував на доповідь Чілкота про вторгнення в Ірак

У неділю вантажівка, начинена вибухівкою, була підірвана у жвавому районі Ель-Каррада, де сім'ї робили покупки з нагоди кінця Рамадану. Другий вибух прогримів через деякий час на півночі Багдада.

Відповідальність за теракт взяла на себе екстремістська організація "Ісламська держава". За тиждень до нападу на Багдад іракські війська відвоювали у бойовиків ІД місто Фаллуджа.

Атака стала найбільшою за кількістю жертв з 2003 року, коли в Іраку вторглися коаліційні сили на чолі з США. Вибухи відбуваються в Іраку регулярно на тлі кровопролитного протистояння сунітів і шиїтів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter