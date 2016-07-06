Число жертв найбільшого з 2003 року теракту в Іраку досягло 250 осіб

Про це повідомила влада Іраку, передає Російська служба Бі-бі-сі.

В Іраку триває загальнонаціональний траур.

Вантажівка, начинена вибухівкою, була підірвана у жвавому районі Ель-Каррада, де сім'ї робили покупки з нагоди кінця Рамадану. Другий вибух прогримів через деякий час на півночі Багдада.

Читайте такожУ світі зафіксували рекордний за чверть століття рівень насильства і тероризму

4 липня Міністерство юстиції Іраку повідомило про страту п'ятьох осіб після масштабного теракту. Міністерство хотіло б, щоб всі сім'ї, постраждалі в результаті теракту, знали "що брати в Мін'юсті продовжують справедливо карати тих, чиї руки в крові іракців", йдеться в заяві міністерства.

Відповідальність за теракт взяла на себе екстремістська організація "Ісламська держава". За тиждень до нападу на Багдад іракські війська відвоювали у бойовиків ІД місто Фаллуджа.

Атака стала найбільшою за кількістю жертв з 2003 року, коли в Іраку вторглися коаліційні сили на чолі з США. Вибухи відбуваються в Іраку регулярно на тлі кровопролитного протистояння сунітів і шиїтів.