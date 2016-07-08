Польща витратила 50 мільйонів доларів на підготовку та безпеку саміту НАТО

У столиці Польщі вже зараз діють безпрецедентні заходи безпеки: у повітрі кружляють гелікоптери, на вулицях патрулі, а довкола стадіону, де відбуватимуться заходи, звели ще одну огорожу, йдеться в сюжеті ТСН.

Національний стадіон перетворили на неприступний бастіон із парканом у 2,5 метри. Правоохоронці створили "нульову зону", в яку не пускають сторонні автомобілі та людей, а також поставили значну кількість охорони. Напередодні самміту польський спецпідрозділ "Грім" провів антитерористичне тренування біля стадіону – практикувалися рятувати заручників за допомогою гелікоптерів та бронетехніки. "Ми готуємося до різних ситуацій, але сподіваємося, що все відбудеться спокійно", - заявив спікер Командного центру поліції Маріуш Чарка.

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До безпеки Варшава підійшла дуже серйозно. Хоча Польщу вважають країною з низьким рівнем терористичної загрози, але там вирішили перестрахуватися. Після терактів у Брюселі та Парижі додаткового закупили системи моніторингу. Варшава витратила 50 млн доларів на підготовку та безпеку саміту. "Поліцейська операція вже розпочалася, більше 100 офіцерів з різних департаментів будуть працювати у центрі і ще більше 6 тисяч поліцейських дбатимуть безпеку самміту", - розповів Чарка.

Внутрішні з країнами ЄС польські кордони під вибірковим наглядом. З Україною та Росією взагалі призупинили малий прикордонний рух. Попри економічні втрати – безпека важливіша. Найчисельнішою на заході буде делегація з США. Для Барака Обами створили кабінет – копію овального кабінету у Білому домі. Його не показують журналістам. Саме засідання саміту відбуватимуться на Національному стадіоні у спеціально створеному центрі на місці футбольного поля.