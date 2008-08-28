Росія планує створити три військові бази в Абхазії і Осетії

Росія може створити три військові бази на території Абхазії і Південної Осетії, повідомило у четвер військово-дипломатичне джерело в Москві.

«Військові експерти спільно з фахівцями з інших відомств проводять розрахунки щодо можливого розгортання військових баз, зокрема, в абхазьких містах Гудауті і Очамчирі, а також в південноосетинській Джаві», – сказав співбесідник.

Він уточнив, що бази краще розміщувати в тих місцях, де за радянських часів знаходилися військові частини. «У Гудауті, де є військовий аеродром, може бути розміщена, наприклад, десантно-штурмова частина, авіація і засоби ППО, в порту Очамчира – частина кораблів Чорноморського флоту, а в Джаві – мотострілкова бригада», – сказав співбесідник.

Джерело наголосило, що розгортання цих військових баз може початися тільки після укладення відповідних угод Росією з Абхазією і Південною Осетією.

Газета.ру