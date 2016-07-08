Британія призначає свого останнього єврокомісара

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Він може стати останнім єврокомісаром з огляду на перемогу прихильників "брексіта" на недавньому всенародному голосуванні.

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Джонатан Хілл, який займав цю посаду, подав у відставку після референдуму 23 червня, на якому більшість тих, хто проголосував потримали вихід країни з Європейського союзу.

Якщо лорд Хілл займався питаннями фінансової стабільності, то його наступник, враховуючи можливий швидкий вихід Британії з ЄС, швидше за все, отримає менш важливу посаду, на кшталт комісара з питань охорони навколишнього середовища.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.