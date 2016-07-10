Бойовики ІД на очах у дітей стратили футболістів із Сирії – ЗМІ (фото)

Бойовики ІДІЛ стратили чотирьох сирійських футболістів після того, як релігійні лідери заявили, що підтримка футболу суперечить ісламу. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Жертви бойовиків були обезголовлені в Рацці на очах у натовпу дітей. Футболістів з популярної команди "Альш-Шабаб" звинуватили в шпигунстві на користь "Робітничої партії Курдистану".

Жахливі картини страти, на яких діти оглядають тіла жертв, з'явилися в "Твіттері" ісламістів. Також були оприлюднені фото футболістів у формі їх команди.

Крім футболістів був страчений ще один чоловік, якого поки не ідентифікували.