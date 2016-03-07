Чеченські бойовики ІДІЛ опублікували відео страти російського шпигуна

Чеченські бойовики терористичної організації "Ісламська держава" опублікували відео, на якому відбувається страта людини, яку називають російським шпигуном, фрагменти відеозапису опублікувало видання Mirror.co.uk.

На відео видно, як бойовики ІДІЛ стоять поряд з людиною, що стоїть на колінах у лісі. Через кілька секунд до її голови підносять пістолет.

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Потім оператор фокусується на тілі людини, що лежить на землі. ЗМІ вирішили не публікувати цей відеоматеріал повністю.

Стверджується, що відео було опубліковано 5 березня. Імовірно, вбивство шпигуна було здійснено в Кавказькому регіоні Росії.