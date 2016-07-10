Обама: У хороші часи та у погані, Європа може покладатися на США завжди

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав на прес-конференції у Варшаві після завершення саміту НАТО.

"У цей момент випробувань, я хочу скористатися можливістю, щоб чітко заявити про те, що ніколи не зміниться: це непохитне зобов'язання Сполучених Штатів стосовно безпеки та захисту Європи, наших трансатлантичних відносин та нашого обов'язку щодо спільної безпеки", - наголосив він.

"Наступного року ми відзначатимемо 100-річчя прибуття перших американських сил на європейську землю під час Першої Світової війни", - повідомив американський президент.

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"І з того часу, через дві світові війни, впродовж холодної війни, та десятків років після того, покоління американців служили тут для спільної безпеки", - сказав Обама.

"Навіть зараз більше ніж 60 тисяч американського військового персоналу служить у десятках європейських країн, і моя точка зору така - у хороші часи та у погані, Європа може покладатися на Сполучені Штати завжди", - наголосив він.

Американський президент заявив, що під час саміту НАТО у Варшаві США було знову підтверджена підтримка 5 статті Північноатлантичного договору щодо виконання обов'язків із дотримання спільної безпеки. "Ми рухаємося далі з найбільш значущим зміцненням системи колективної безпеки з часу холодної війни", - заявив Обама.

За його словами, мова йде про зміцнення позицій стримування і оборони, і зокрема за допомогою ініціативи європейської політики засвідчення підтримки, яка посилила готовність сил Альянсу в регіоні від країн Балтії до Чорного моря, а також за допомогою розміщення передових сил на східних рубежах НАТО.

Обама сказав, що США очолюватимуть передові сили НАТО у Польщі та розмістять у цій країні батальйон американських солдатів; Велика Британія очолить зусилля Альянсу із безпеки у Естонії, Німеччина - у Литві та Канада - у Латвії.

"Це означає, що буде розміщено додаткових близько 4 тисячі сил НАТО на ротаційній основі у цьому регіоні", - сказав президент США та додав, що також в Європі буде розміщена додаткова озброєна бригада із Сполучених Штатів, до якої увійде ще 4 тисячі американських військ.

Окрім того, у Румунії та Болгарії було домовлено про нові заходи зі стримування можливих загроз. "Таким чином, НАТО надсилає чітке повідомлення - ми захищатимемо кожного союзника", - наголосив Обама.