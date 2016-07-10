Обама: У хороші часи та у погані, Європа може покладатися на США завжди
Президент США Барак Обама за підсумками саміту Організації північноатлантичного договору наголосив, що Альянс надсилає чіткий сигнал про готовність захищати кожного союзника.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав на прес-конференції у Варшаві після завершення саміту НАТО.
"У цей момент випробувань, я хочу скористатися можливістю, щоб чітко заявити про те, що ніколи не зміниться: це непохитне зобов'язання Сполучених Штатів стосовно безпеки та захисту Європи, наших трансатлантичних відносин та нашого обов'язку щодо спільної безпеки", - наголосив він.
"Наступного року ми відзначатимемо 100-річчя прибуття перших американських сил на європейську землю під час Першої Світової війни", - повідомив американський президент.
Читайте такожПідсумки варшавського саміту: країни НАТО закликали позбавлятися від озброєння російського виробництва
"І з того часу, через дві світові війни, впродовж холодної війни, та десятків років після того, покоління американців служили тут для спільної безпеки", - сказав Обама.
"Навіть зараз більше ніж 60 тисяч американського військового персоналу служить у десятках європейських країн, і моя точка зору така - у хороші часи та у погані, Європа може покладатися на Сполучені Штати завжди", - наголосив він.
Американський президент заявив, що під час саміту НАТО у Варшаві США було знову підтверджена підтримка 5 статті Північноатлантичного договору щодо виконання обов'язків із дотримання спільної безпеки. "Ми рухаємося далі з найбільш значущим зміцненням системи колективної безпеки з часу холодної війни", - заявив Обама.
За його словами, мова йде про зміцнення позицій стримування і оборони, і зокрема за допомогою ініціативи європейської політики засвідчення підтримки, яка посилила готовність сил Альянсу в регіоні від країн Балтії до Чорного моря, а також за допомогою розміщення передових сил на східних рубежах НАТО.
Обама сказав, що США очолюватимуть передові сили НАТО у Польщі та розмістять у цій країні батальйон американських солдатів; Велика Британія очолить зусилля Альянсу із безпеки у Естонії, Німеччина - у Литві та Канада - у Латвії.
"Це означає, що буде розміщено додаткових близько 4 тисячі сил НАТО на ротаційній основі у цьому регіоні", - сказав президент США та додав, що також в Європі буде розміщена додаткова озброєна бригада із Сполучених Штатів, до якої увійде ще 4 тисячі американських військ.
Окрім того, у Румунії та Болгарії було домовлено про нові заходи зі стримування можливих загроз. "Таким чином, НАТО надсилає чітке повідомлення - ми захищатимемо кожного союзника", - наголосив Обама.