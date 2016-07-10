У віці 113 років померла найстаріша мешканка Великобританії

Найстаріша мешканка Великобританії Гледіс Хупер померла у віці 113 років, повідомляє Газета.ru з посиланням на Бі-бі-сі.

Хупер померла в будинку для літніх людей на острові Уайт. Вона святкувала свій 113-й день народження 18 січня цього року.

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За словами сина покійної, 85-річного Дерека Хермистона, вони бачили її ще вранці, "вона була в порядку і спала".

"Ми відійшли буквально на годину, коли нам подзвонили і сказали, що вона померла", - розповів Хермистон.

Хупер народилася 1903 року, в рік, коли брати Райт здійснили перший керований політ людини на апараті важчому за повітря, з двигуном і в рік, коли народився письменник, автор антиутопії "1984" Джордж Оруелл.

Вона присвятила своє життя музиці, працюючи піаністкою на концертах в Лондоні, після керувала навчальним закладом.

Тепер найстарішою мешканкою Британії вважається 112-річна Бессі Кэмм з міста Ротерем в графстві Саут-Йоркшир.