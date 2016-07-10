Протести у США: в Міннесоті поранено п'ятьох поліцейських (фото)

Після вбивства п'ятьох поліцейських у Далласі у різних містах США знову стались напади на співробітників поліції, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожПоліції Далласа погрожують новими атаками

"У неділю, 10 липня, у мережі Twitter поліція міста Сент-Пол (штат Міннесота) повідомила про поранення п'ятьох правоохоронців. Їх закидали камінням та пляшками з коктейлями Молотова. Поліція затримала десятки осіб. Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліцейські, які зазнали нападу, охороняли порядок під час проведення демонстрації учасниками руху Black Lives Matter ("Життя чорних має значення")", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у центрі міста Сан-Антоніо, що у штаті Техас, обстріляна будівля поліції. За даними місцевих ЗМІ, у поліції повідомили про "незначне пошкодження" будівлі та затримання одного підозрюваного.

Хвиля протестів та атак на полісменів почалася із вбивством двома білими правоохоронцями двох темношкірих американців. Відео з їх смертю стало вірусним та викликало значне обурення. Через масштаби протестів президент США Барак Обама скоротив свій офіційний візит до Іспанії.