У Німеччині активізувалася російська мафія – поліція країни

Російська мафія почала активну діяльність зі збільшення власної присутності у Німеччині.

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Федеральна поліція попереджає про ризики втрати мільярдів євро для економіки через організовану злочинність, заявив керівник федерального відомства кримінальної поліції Гольгер Мюнх в інтерв'ю виданню Die Welt am Sonntag, оприлюдненому сьогодні, передає Deutsche Welle.

"Ми спостерігаємо динамічний розвиток російсько-євразійської організованої злочинності. Зараз вона почала поширюватись на Захід", - сказав Мюнх.

За його словами, російські мафіозі також активні у "непопулярних" для організованої злочинності типах правопорушень таких як крадіжки чи пограбування магазинів.

Одним з найнебезпечніших явищ Мюнх назвав "злодіїв у законі" - мафіозних лідерів, які у Німеччині збирають довкола себе не лише росіян, але й абхазців, грузинів та туркменів.

За даними поліції, раніше у ФРН було близько 20-40 тисяч осіб, пов'язаних зі злочинними угрупованнями. Зараз йдеться лише про приблизну "п'ятизначну цифру", оскільки кримінал перебуває у тіні, додав Мюнх. У мафіозі, зауважив він, міцні мережі зв'язків, побудовані як у пострадянських країнах, так і в німецьких в'язницях.

"Вісім-десять відсотків в'язнів німецьких тюрем - російськомовні чи вихідці з РФ, близько 5000 осіб", - сказав Мюнх, назвавши це значним "потенціалом для рекрутингу" до мафії у ФРН.