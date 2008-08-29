Найбільший витік радіації за всю історію Бельгії

Через витік радіоактивного йоду жителям півдня Бельгії рекомендовано тимчасово не вживати в їжу місцевих сільгосппродуктів і не використовувати свіжої трави на корм худобі. Таку заяву зробило напередодні ввечері Федеральне агентство з контролю за атомною енергетикою.

Як передає ІТАР-ТАРС, витік радіоактивного йоду стався в неділю в Інституті радіоактивних речовин Флеруса на півдні Бельгії. Перша інформація про витік надійшла в ЗМІ лише наступного дня, однак спочатку стверджувалося, що об`єм викиду незначний і не вплине на довкілля.

Лише в четвер пізно ввечері бельгійський телеканал РТБФ озвучив заяву Федерального агентства з контролю за атомною енергетикою, що за підсумками тестів зразків рослинності на прилеглій до Флерусу території виявили в них підвищений вміст радіоактивного ізотопу йоду. Інцидент отримав третій ступінь радіологічної загрози за 7-бальною шкалою.

Цей інцидент визнано найбільшим витоком радіоактивної речовини за всю історію бельгійської атомної енергетики та промисловості. Роботу Інституту радіоактивних речовин зупинено.

Водночас бельгійська влада вже запевнила населення, що реальної радіологічної загрози немає, і всі заходи, які вживають, слід розглядати винятково як запобіжні.

ICTV