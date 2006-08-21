Іран терміново переозброює ”Хизбаллу”

Іранський уряд за останні три тижні відправив до Сирії величезну кількість зброї та боєприпасів, включно з ракетами різної дальності дії, пише газета Yediot Ahronot з посиланням на "високопоставленого командира Корпусу охоронців ісламської революції", який дав інтерв`ю арабомовній газеті al-Sharq al-Awast.

За даними видання, нині це зброя терміново різними шляхами прямує на південь Лівану: "Хизбалла", Іран і Сирія готуються до "другого раунду" протистояння з Ізраїлем.

Канали постачань зброї все ще відкриті, бойовики планують одержати ракети та інше військове спорядження в найближчі тижні. Охорона ісламської революції, як пише газета, відкрила в Дамаску оперативний штаб, який займається організацією постачання озброєнь "Хизбаллі".

Крім того, одному з вищих функціонерів іранського МЗС спеціально доручено налагодити шляхи надання "Хизбаллі" фінансової та матеріально-технічної підтримки. На ці цілі Тегеран вже виділив близько 150 мільйонів доларів.

Хоча лідери бойовиків заявляють, що надають допомогу населенню півдня Лівану з власних коштів, більшість спостерігачів не сумніваються, що фінансування відбудовних робіт здійснюється з коштів, що надходять "Хизбаллі" з Тегерана. Радикальне угрупування вже почало виплату Ліванові компенсацій за майно, втрачене в ході бойових дій. Суми виплат досягають 15 тисяч доларів.

Лента.ру