Вибух у Москві спричинений расовими мотивами

За попередніми даними слідства, вибух на Черкизівському ринку в Москві був здійснений на грунті національної неприязні. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело, близьке до розслідування злочину. За його словами, затримані у цій справі дали відповідні свідчення.

Раніше джерело в слідчій бригаді повідомляло про затримання трьох підозрюваних у можливій причетності до вибуху. Тим часом, прокурор Москви Юрій Сьомін підтвердив факт затримання лише двох. За його словами, як основну причину події міська прокуратура розглядає версію комерційного суперництва, але не виключений і теракт.

Також стало відомо, що один із затриманих особисто виготовив вибуховий пристрій, який спрацював вранці 21 серпня на ринку. За словами співрозмовника агентства, ця людина - хімік за освітою, прізвище її для користі слідства не розкривається.

Як повідомив раніше прокурор міста, вибуховий пристрій являв собою саморобний фугас з електричним детонатором. "У бомбі не було ніяких вражаючих елементів. Вражаючими чинниками стали вибухова хвиля і уламки конструкції ринку", - повідомив Сьомін.

Жертвами вибуху стали десятеро людей, серед яких п`ятеро китайців і один в`єтнамець. Національність всіх інших загиблих встановлюється, проте відомо, що серед них немає москвичів. Усі вони працювали на ринку продавцями.

Різні травми в результаті вибуху дістали 55 осіб, з них 49 госпіталізовані, шестеро у тяжкому стані.

Лента.ру