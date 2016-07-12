У США два помічника шерифа були застрелені в будівлі суду

Про це повідомив місцевий шериф Підлогу Бейлі, передає BBC.

Чоловік відкрив стрілянину в будівлі суду в місті Сент-Джозеф. Він убив двох помічників шерифа і поранив ще двох людей, після чого був застрелений правоохоронцями.

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Помічник шерифа і ще один чоловік, які отримали поранення, були доставлені в лікарню, їх стан оцінюється як стабільний.

Шериф Пол Бейлі підтвердив інцидент і зазначив, що люди в будівлі суду встигли сховатись перш, ніж поліція застрелила нападника.

Телеканал ABC повідомив, що стрілянину влаштував чоловік, якого супроводжували у в'язницю.

Губернатор штату Рік Снайдер написав у Twitter, що поліція взяла ситуацію під контроль, за фактом стрілянини розпочато розслідування.

Будівлю суду після початку стрілянини було оточено.