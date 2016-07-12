"Більше санкцій - більше ракет": КНДР може готуватися до п'ятого ядерного випробування - Reuters

Про це повідомляє агентство Reuters.

Активність на полігоні може говорити про підготовку п'ятого ядерного випробування, приводом для яких могли послужити нові американські санкції, вважають експерти.

"Північна Корея знаходиться в стані готовності, що дозволило б проведення в майбутньому ядерних випробувань, якщо замовлення приходить з Пхеньяну", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"За законами воєнного часу": КНДР пригрозила розірвати дипломатичні зв'язки з США

Нагадаємо, 6 липня США ввели персональні санкції проти лідера КНДР Кім Чен Ина, керівників Міністерства народної безпеки та виправної служби Мін'юсту Північної Кореї, у віданні яких знаходяться табори примусової праці, а також глав відомств, які відповідають за державну пропаганду.

8 липня Південна Корея і США заявили, що розгорнуть у Південній Кореї протиракетну систему, щоб протистояти загрозі з боку збройної ядерною зброєю Півночі, що в свою чергу викликало різкий протест з боку Китаю.