У Багдаді вибухнув начинений вибухівкою автомобіль: десятки загиблих і поранених (фото)

На продуктовому ринку в шиїтському районі Рашидія в Багдаді вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Як повідомляє Російська служба ВВС, поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

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За даними ВВС, загинули дев'ять осіб і були поранені тридцять. Водночас іранське агентство Fars повідомляє про щонайменше 25 загиблих. Влада Іраку повідомила AP про 11 жертв вибуху.

Іракські силовики заявили, що вони знешкодили другий вибуховий пристрій, який виявили у вантажівці поруч з місцем вибуху, під мостом Аль-Рашидія, повідомляє Rudaw.

Як відомо, теракти в Багдаді почастішали з початком масштабного наступу урядових військ на позиції ІД: екстремістська організація взяла на себе відповідальність за два вибухи в Багдаді 3 липня. Тоді їх жертвами стали щонайменше 250 осіб.

В кінці червня армія Іраку звільнила від бойовиків місто Фаллуджу, розташовану неподалік від Багдада, а потім відбила авіабазу біля Мосула, створивши загрозу оточення великого угруповання радикальних ісламістів.