У Багдаді вибухнув начинений вибухівкою автомобіль: десятки загиблих і поранених (фото)
Внаслідок вибуху загинули за різними даними, від 9 до 25 людей, ще 30 отримали поранення.
На продуктовому ринку в шиїтському районі Рашидія в Багдаді вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Як повідомляє Російська служба ВВС, поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.
Читайте такожСША використовуватимуть відбиту у ісламістів авіабазу в Кайарі як перевалочний пункт
За даними ВВС, загинули дев'ять осіб і були поранені тридцять. Водночас іранське агентство Fars повідомляє про щонайменше 25 загиблих. Влада Іраку повідомила AP про 11 жертв вибуху.
Car bombing targeted a vegetables market in al-Rashidiya in the northern outskirts of #Baghdad. #Iraqpic.twitter.com/yy3Ct24fmW— Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) 12 липня 2016 р.
Іракські силовики заявили, що вони знешкодили другий вибуховий пристрій, який виявили у вантажівці поруч з місцем вибуху, під мостом Аль-Рашидія, повідомляє Rudaw.
Як відомо, теракти в Багдаді почастішали з початком масштабного наступу урядових військ на позиції ІД: екстремістська організація взяла на себе відповідальність за два вибухи в Багдаді 3 липня. Тоді їх жертвами стали щонайменше 250 осіб.
В кінці червня армія Іраку звільнила від бойовиків місто Фаллуджу, розташовану неподалік від Багдада, а потім відбила авіабазу біля Мосула, створивши загрозу оточення великого угруповання радикальних ісламістів.