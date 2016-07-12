Обама обговорить вбивства поліцейських в Далласі з керівниками силових структур
14:44, 12 липня 2016Світ
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Президент США Барак Обама обговорить з керівниками силових структур факт збройного нападу на поліцейських і їх вбивств в Далласі.
REUTERS
Крім цього, представник Білого дому Джош Ернест зазначив, що Барак Обама на запрошення мера Майка Роулігнса відправиться в Даллас, щоб прийняти участь у заходах в пам'ять про п'ятьох поліцейських, убитих минулого тижня під час протестного маршу, передає "Анадолу".
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Барака Обаму в цій подорожі супроводжуватимуть його дружина Мішель Обама, віце-президент Джо Байден і деякі конгресмени.
«Президент виступить на церемонії громадянської панахиди», - повідомив прес-секретар, додавши, що очікується також виступ колишнього президента США Джорджа Буша, який проживає в Далласі.
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