Стрілець у Далласі планував ширшу операцію – поліція

Про це повідомив 10 липня керівник місцевої поліції Девід Браун в інтерв’ю CNN, передає Радіо Свобода.

Міка Джонсон, 25-річний афроамериканець, заявив перед тим, як його застрелила поліція, що обурений вбивствами чорношкірих, тож хотів вбивати білих поліцейських.

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«Ми впевнені, що підозрюваний мав й інші плани», – сказав Девід Браун.

За його словами, останні смерті чорношкірих у Міннесоті та Луїзіані підштовхнули Міку Джонсона «пришвидшити» свої плани і вчинити напад під час протестів у Далласі.

Девід Браун сказав, що він «переконаний», що Джонсон мав ширші плани. За його словами, журнал, знайдений дома у Міки Джонсона, свідчить, що він виготовляв вибухівку і був готовий застосувати її.

Як повідомляв УНІАН, у США масові акції протесту були викликані тим, що протягом останніх кількох діб від куль правоохоронців загинули двоє чорношкірих американців. Акції проти поліцейського насильства щодо темношкірих громадян пройшли в Міннесоті, Атланті, Чикаго і Філадельфії, де вони завершилися мирно.

Проте в Далласі були вбиті четверо поліцейських. Пізніше Reuters повідомив про п'ятого загиблого. За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті.

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Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка. На оприлюдненому відео з місця події чітко видно, як поліцейські чоловіка повалили на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично в упор.

За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США. Президент США Барак Обама, який зараз знаходиться у Варшаві на саміті НАТО, заявив, що Америка глибоко вражена атаками на правоохоронців, яким немає виправдання. "Правосуддя буде здійснено", - сказав президент США.