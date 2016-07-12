У рейтингу дорожнечі освіти США зайняли перше місце, Україна - серед аутсайдерів

Такі дані наводить Агентство з організації та обслуговування виставок за кордоном Akare, передає "Анадолу". Згідно з результатами дослідження під назвою "Вартість навчання за кордоном", в списку країн з найбільш низькою вартістю навчання першу сходинку посідає Казахстан. У цій країні вартість навчання в університеті становить $4500 на рік.

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При складанні рейтингу враховувалися такі фактори, як навчання у вузах, проживання та щоденні витрати студентів.

Другу строчку в списку країн з дорогими вузами займає Канада ($34 тис. на рік), Швейцарія ($27 тис. на рік) і Австралія ($25,5 тис. на рік).

Згідно з результатами дослідження, вартість навчання у вузах США на рік коштує $23 тис., витрати на проживання одного студента починаються від $15 тис.

Для Канади ці показники становлять, відповідно, $20 тис. і $14 тис. В Швейцарії за рік навчання вам доведеться заплатити близько $7 тис., а за проживання- $20 тис.

В австралійських вузах вартість навчання становить $12 тис., а проживання обходиться в $13,5 тис. на рік.

У той же час, автори дослідження з'ясували, що найбільш доступними за вартістю є університети Казахстану. Рік навчання в цій країні одному студенту обходиться в $4,5 тис. А в державних вузах ця цифра починається від $500 на рік. У Казахстані вартість проживання і повсякденні витрати одного студента становлять близько $4 тис.

Якщо оцінювати вартість навчання без урахування вартості проживання та щоденних витрат, то знову ж США займають першу, а Норвегія останню сходинку у списку країн з дорогими вузами. В останній вартість навчання у вузах починається від $200 на рік.

В списку країн з найбільш доступними за вартістю навчання вузами за Норвегією слідує Франція - $250 на рік, Казахстан - $500 на рік, у Німеччині - $550 на рік, Італії - $800 на рік.

З урахуванням вартості проживання та щоденних витрат першу сходинку в рейтингу країн з найдорожчими вузами займає Швейцарія ($20 тис.), за нею йдуть США, Великобританія та Данія ($15 тис.).

У цьому відношенні список країн з найнижчою вартістю навчання займає Казахстан і Киргизстан ($4 тис.), Боснія і Герцеговина, Грузія, Україна, Росія, Албанія і Єгипет ($5 тис).

Що ж стосується азіатських країн, то Індія стала країною з найвищою вартістю навчання -$16,5 тис. на рік.

За нею слідує Японія - $13,5 тис., Китай - $12,5 тис., Тайвань- $10,5 тис. і Малайзія- $10 тис. на рік.