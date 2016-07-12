Призначено дату попередніх слухань у справі про вбивство Нємцова
17:29, 12 липня 2016Світ
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Попередні слухання у справі про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова призначені на 25 липня в Московському окружному військовому суді.
Справа про вбивство Нємцова направлена в суд наприкінці червня / Фото УНІАН, Роман Цимбалюк
Засідання пройде в закритому режимі, передає meduza.io.
Як очікується, на цьому засіданні обвинувачені підтвердять свій намір просити про суд присяжних, після чого буде призначена дата відбору колегії.
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Як повідомляв УНІАН, справа про вбивство російського політикаБориса Нємцова була направлена в суд наприкінці червня. Перед судом постануть п'ятеро людей - Заур Дадаєв, Шадід і Анзор Губашеві, Темирлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Вони звинувачуються в скоєнні вбивства за замовленням і у незаконному обороті зброї.
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