Ураган «Густав» посилився до четвертої категорії небезпеки
22:13, 30 серпня 2008Світ
839 0
Сила вітру досягла 230 км/год
Ураган «Густав» посилився до четвертої категорії небезпеки, повідомляє Національний ураганний центр США, сила вітру урагану досягла 230 км/год.
Власті Нового Орлеана заявили про підготовку до евакуації населення. Як мовиться в повідомленні мерії, якщо ураган продовжить рух в тому ж напрямку і його сила не зменшиться, евакуація почнеться о 8 ранку за місцевим часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter