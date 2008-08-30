Ураган «Густав» посилився до четвертої категорії небезпеки, повідомляє Національний ураганний центр США, сила вітру урагану досягла 230 км/год.

Власті Нового Орлеана заявили про підготовку до евакуації населення. Як мовиться в повідомленні мерії, якщо ураган продовжить рух в тому ж напрямку і його сила не зменшиться, евакуація почнеться о 8 ранку за місцевим часом.

Газета.ру