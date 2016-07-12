Навальний програв суд проти телеканалу "Росія", який назвав його агентом MI6

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У квітні Навальний звернувся до суду з заявою після показу представлення фільму "Ефект Браудера", в якому стверджувалося, що діяльність опозиціонера фінансується закордонними спецслужбами і що він працював на засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.

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На засіданні у вівторок стало відомо, що суд долучив до матеріалів справи відповідь ФСБ на запит Навального. За словами опозиціонера, документ прямо вказує на те, що компетентні органи Росії "ставляться до цього фільму як до фальшивки".

При цьому представники ВГТРК заявляли, що Навальний не довів, що представлені у фільмі відомості належать саме до нього і що вони є такими, що порочать.

У фільмі Навального звинувачують у тому, що він є агентом британської служби MI6, відомим під псевдонімом "агент Фрідом". За версією журналістів "Росії-1", опозиціонер підтримував тісні контакти з главою Hermitage Capital Вільям Браудером, від якого отримував гроші.