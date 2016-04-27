Справа Магнітського: Навальний подав у суд на пропагандиста Кисельова

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, про "злочини" Навального розповідається у фільмі "Ефект Браудера".

Опозиціонер, який очолює Фонд по боротьбі з корупцією, подав позов на автора фільму Євгена Попова, а також на Кисельова, який анонсував фільм у своїй передачі "Вісті тижня", та на телеканал, що показав фільм.

За словами опозиціонера, відповідачі будуть зобов'язані довести звинувачення, які вони висувають в "Ефекті Браудера", а саме: те, що Навальний брав участь в організації вбивства юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського та шпигунстві.

У фільмі Навального звинувачують у тому, що він є агентом британської служби MI6, відомим під псевдонімом "агент Фрідом". За версією журналістів "Росії-1", опозиціонер підтримував тісні контакти з главою Hermitage Capital Вільямом Браудером, від якого отримував гроші. На підтвердження цього у фільмі наводиться листування Навального і Браудера, а також свідчення співробітників західних спецслужб. Телеканал звинувачує їх у тому, що разом вони спланували вбивство Сергія Магнітського, який загинув у СІЗО "Матроська тиша".

Читайте такожРівень свободи ЗМІ у світі рекордно впав, Росія стала новатором держпропаганди - Freedom HouseГенеральна прокуратура обіцяла вивчити відомості про порушення закону, що містяться у фільмі. Сам Навальний також звернувся у ФСБ з проханням вивчити відомості, які містяться у фільмі. За його словами, все "розслідування" Кисельова - вигадка від першого до останнього слова, включаючи сміховинну "листування з Браудером в скайпі", а запис телефонної розмови з Пономарьовим" - очевидна фальсифікація.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня журналісти виявили викрадені бюджетні кошти на рахунках офшорної компанії Сергія Ролдугіна - віолончеліста, підприємця і друга президента РФ Володимира Путіна. У "путінський гаманець" гроші переводили фігуранти "справи Магнітського", повідомив у своєму блозі Навальний.