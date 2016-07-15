Теракт у Ніцці: ЗМІ назвали ім'я водія вантажівки

Водієм вантажівки, який врізався у натовп в Ніцці увечері 14 липня, є Мохамед Лахуайедж Бухлель, повідомляє РБК з посиланням на Nice-Matin.

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Як повідомляв УНІАН, особу водія було ідентифіковано. Ним виявився 31-річний чоловік з подвійним громадянством Франції і Тунісу. Поліція повідомила про проведення обшуку в його помешканні.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв сягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.