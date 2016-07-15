"Доставка морозива": вантажівка терориста чекала "вдалого моменту" на набережній протягом 9 годин (карта шляху терориста)

Згідно з інформацією The Daily Mail, вантажівка терориста була припаркована на Англійській набережній Ніцци протягом приблизно дев'яти годин до кривавого нападу.

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У відповідь на питання поліцейських він відповів, що доставляє морозиво. Тому правоохоронці нічого не зробили для того, щоб прибрати вантажівку з того місця, де вона чекала "вдалого моменту" для атаки.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, за кермом злощасної машини був професійний водій - 31-річний вихідець із Тунісу, у якого були дружина і троє дітей. Він же відкрив вогонь по натовпу і був застрелений, за попередньою інформацією, жінкою-поліцейським.

Як правило, великі вантажівки не допускають у такі місця під час державних свят і по неділях. Але для доставки часто роблять виняток.

Раніше цей чоловік "засвітився" в правоохоронних органах такими злочинами, як крадіжки та насильство. Також повідомлялося, що в машині у нього був автомат, пістолет і навіть граната.

Зараз родичів водія-терориста зараз допитує поліція.

У ніч на 15 липня француз туніського походження на вантажівці в'їхав у натовп в Ніцці, який зібрався на набережній для святкування дня взяття Бастилії. Терорист проїхав по набережній близько двох кілометрів, давлячи людей, після чого був убитий в перестрілці з поліцією.