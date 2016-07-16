В Анкарі збито другий вертоліт заколотників
08:42, 16 липня 2016Світ
3590 0
В Анкарі вірні президенту Реджепу Тайїпу Ердогану військові збили другий вертоліт бунтівників.
REUTERS
Як повідомляє агентство Reuters, вертоліт заколотників був збитий в столиці Туреччини в той момент, коли він обстрілював штаб-квартиру компанії оператора супутникового телебачення Turksat, передає РБК з посиланням на Reuters.
Читайте такожВійськовий вертоліт над Анкарою збитий винищувачем F16 - ЗМІПерший вертоліт був збитий винищувачем також в районі Анкари.
Заколотники використовували вертольоти в тому числі для обстрілу урядових будівель у столиці країни. Атаки зазнали управління розвідки, Генштаб і штаб-квартира державного телеканалу країни.
У Анкарі тривають сутички, будівля парламенту серйозно пошкоджена вибухами
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter