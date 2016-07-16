Босфорський міст частково відкрили після здачі повстанців владі
09:09, 16 липня 2016Світ
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Босфорський міст, закритий у ніч на 16 липня під час спроби державного перевороту в Туреччині, частково відкрили після здачі повстанців владі.
REUTERS
Як повідомляє агентство Anadolu, обидва мости, що з'єднують азіатський і європейський береги Босфору, були перекриті увечері 15 липня, коли на вулицях Стамбула і Анкари з'явилася військова техніка і організатори перевороту заявили про захоплення влади в країні.
Читайте такожПрезидент Туреччини закликав прихильників залишатися на вулицяхВ даний час бунтівники здаються владі країни, переворот майже придушений. Спробу перевороту зірвали лояльні президентові спецслужби, а також тисячі пересічних громадян, які вийшли на вулиці. Вранці 15 липня Анкара заявила, що вірні президентові Реджепу Ердогану війська практично повністю взяли під контроль будівлю Генерального штабу, захоплену повстанцями.
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