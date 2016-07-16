Босфорський міст частково відкрили після здачі повстанців владі

Як повідомляє агентство Anadolu, обидва мости, що з'єднують азіатський і європейський береги Босфору, були перекриті увечері 15 липня, коли на вулицях Стамбула і Анкари з'явилася військова техніка і організатори перевороту заявили про захоплення влади в країні.

Читайте такожПрезидент Туреччини закликав прихильників залишатися на вулицяхВ даний час бунтівники здаються владі країни, переворот майже придушений. Спробу перевороту зірвали лояльні президентові спецслужби, а також тисячі пересічних громадян, які вийшли на вулиці. Вранці 15 липня Анкара заявила, що вірні президентові Реджепу Ердогану війська практично повністю взяли під контроль будівлю Генерального штабу, захоплену повстанцями.