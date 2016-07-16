Іран призупинив авіасполучення з Туреччиною

Заступник голови міжнародного аеропорту в Тегерані оголосив, що сім рейсів, які повинні були вилетіти до Туреччини, сьогодні вранці скасовані, передає kommersant.ru.

Читайте такожТуреччина закрила прикордонні пункти пропуску з Болгарією - Reuters"Ми будемо стежити за розвитком подій, авіасполучення буде відновлено після встановлення відповідних умов", - повідомив представник аеропорту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про спробу перевороту в країні і в зверненні до народу закликав громадян "вийти на вулиці і допомогти зупинити беззаконня".