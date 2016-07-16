Іран призупинив авіасполучення з Туреччиною
09:45, 16 липня 2016Світ
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Після спроби державного перевороту в Туреччині іранська влада прийняла рішення призупинити авіасполучення з цією країною.
Авіасполучення буде відновлено після встановлення відповідних умов \ http://trip-gear.ru/
Заступник голови міжнародного аеропорту в Тегерані оголосив, що сім рейсів, які повинні були вилетіти до Туреччини, сьогодні вранці скасовані, передає kommersant.ru.
Читайте такожТуреччина закрила прикордонні пункти пропуску з Болгарією - Reuters"Ми будемо стежити за розвитком подій, авіасполучення буде відновлено після встановлення відповідних умов", - повідомив представник аеропорту.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про спробу перевороту в країні і в зверненні до народу закликав громадян "вийти на вулиці і допомогти зупинити беззаконня".
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