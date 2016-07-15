У Ніцці затримали колишню дружину водія-терориста

У Франції помістили під варту колишню дружину водія вантажівки, який влаштував теракт у Ніцці. Про це повідомляє "Слон", посилаючись на BFM TV.

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Раніше поліція провела обшук в будинку терориста. Вибухівки і зброї, а також екстремістської літератури там знайдено не було; зараз фахівці вивчають вміст знайдених комп'ютерів.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв досягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини. До 50 чоловік в лікарні в критичному стані.