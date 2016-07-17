35 тисяч венесуельців прийшли в Колумбію за товарами першої необхідності (фото)

В результаті в суботу кордон організовано перетнули більше 35 тисяч чоловік.

Про це йдеться в офіційному повідомленні колумбійського МЗС, передає ТАСС.

"МЗС Колумбії в координації з міграційною владою, силами охорони правопорядку та керівництвом департаменту Норте-де-Сантандер з 07:30 суботи проводить операцію в прикордонних пропускних пунктах Симон Болівар і Франціско де Паула Сантандер з метою організації переходу людей з венесуельської території", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

"У результаті даної операції кордон організовано і з гарантіями безпеки перетнули понад 35 тисяч осіб", - поінформували у відомстві.

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У повідомленні також говориться, що громадяни Венесуели повинні будуть повернутися на свою територію до 20:00 через ці два пропускних пункти. "Відкриття кордону з метою надання можливості громадянам Венесуели придбати товари першої необхідності і медикаменти повториться в неділю в період з 06:00 до 17:00", - додали в колумбійському зовнішньополітичному відомстві.