Тисячі венесуельців перетнули кордон з Колумбією, щоб купити продукти і ліки
Тисячі громадян Венесуели перетнули кордон з Колумбією після того, як венесуельська влада відкрила кордон на 12 годин для того, щоб люди змогли придбати ліки та харчі.
Венесуела закрила кордон з Колумбією в серпні 2015 року, так як, за словами влади, вільне переміщення людей і товарів сприяло зростанню злочинності, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Влада колумбійського прикордонного міста Кукута кажуть, що кордон перетнули близько 16 тисяч осіб.
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Венесуельці заповнили місцеві супермаркети, скуповуючи продовольство - рис, борошно і рослинне масло.
Венесуела охоплена економічною кризою, частково викликаним падінням цін на нафту.
Полиці магазинів в самій Венесуелі часто порожні, а перед магазином шикуються величезні черги.
Раніше УНІАН повідомляв, що близько 500 жінок зі штурмом прорвалися з Венесуели в Колумбію, щоб відвідати місцеві магазини та придбати товари першої необхідності. Потім вони повернулися назад до Венесуели, наспівуючи гімн своєї країни.
Венесуела переживає важку економічну кризу, яка характеризується тризначної інфляцією, нестачею продуктів і ліків, постійними відключеннями води і електрики. Мадуро оголосив у країні надзвичайний економічний стан.