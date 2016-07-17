У КНДР прибрали з підручників портрети вождів через малювання - ЗМІ

Північнокорейська влада прибрала портрети лідерів країни з шкільних підручників, ймовірно, побоюючись їх образи шляхом розмалювання, повідомляє Газета.ru з посиланням на американську радіослужбу Вільна Азія (RFA).

"Співробітники RFA придбали 75 північнокорейських підручників для різного віку, але не знайшли там жодного портрета чинного голови КНДР Кім Чен Ина, а також попередніх вождів - його батька Кім Чен Іра та діда Кім Ір Сена", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що журналісти виявили в підручниках чимало матеріалів, що стосуються культу навколо родини Кімів, але без фотографій лідерів, які правлять країною з середини XX століття. Японський експерт з північнокорейського режиму пов'язав це з тим, що школярі таким чином не зможуть розмальовувати портрети, оскільки це трактується в країні як злочин.

При цьому у підручниках достатньо інформації про достоїнства чинного лідера: один з англомовних підручників зразка 2013 року містить фразу "Давайте ж станемо справжніми Синами і Дочками Шановного Генерала Кім Чен Ина!". В іншому глава держави охарактеризовывается фразою "винятковий революційний вождь", там також перераховуються його "досягнення".