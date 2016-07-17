ЗМІ: у Туреччині затримали командувача американської авіабази

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника уряду Туреччини, передає ТСН.

"Генерал Бекір Еркан Ван був затриманий", - сказав посадовець.

На військовій базі Інджирлік розміщуються турецькі і американські Військово-повітряні сили. Ця база використовується коаліцією на чолі із США для авіа ударів по позиціях "ІДІЛ" у Сирії та Іраку.

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Як повідомляв УНІАН, збройний заколот розпочався у Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере керування країною у свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Затримали понад 50 офіцерів та 6 тисяч бунтівників.

За останніми даними, загинули понад 290 осіб, понад 1,4 тис. людей отримали поранення.