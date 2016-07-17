В Туреччині за підозрою в участі в перевороті заарештовано понад 50 високопоставлених військових

В Туреччині за підозрою в участі в державному заколоті заарештовано понад 50 високопоставлених військовослужбовців, повідомляє агентство Анадолу.

"У рамках розслідування справи про спробу військового заколоту, влаштованого членами терористичної організації Фетхуллаха Гюлена, заарештовано 51 високопоставленого чина ВС Туреччини, в тому числі, командувача гарнізоном Денізлі і 11-м полком спеціального призначення, генерала Каміля Озхана Озбакира", - йдеться в повідомленні.

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Судові процедури щодо 58 з 105 затриманих військових чинів завершися. 51 з них було заарештовано, а решту звільнено під розписку про невиїзд.

Заарештованих відправлено до в'язниці Ізміра. Процедури стосовно решти військовослужбовців тривають.

Як повідомляв УНІАН, збройний заколот у Туреччині почався увечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною до своїх рук, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Під час спроби перевороту в Туреччині загинуло 265 осіб, кількість поранених оцінюється в 1,5 тисячі осіб.

МЗС України закликав українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.