Бельгія заявила про готовність головувати в ЄС замість Великої Британії

Як передає Польське радіо, головування Лондона в Раді ЄС вже давно було заплановане на другу половину 2017 року. Проте після референдуму, за результатами якого більшість британців висловилися за вихід з євроспільноти, це вже не є певним.

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Бельгійські ЗМІ повідомляють, що рішення з цього питання може бути прийняте швидко, навіть наступного тижня. На думку експертів, додаткове головування в Раді ЄС не спричинить додаткових витрат, тому що в Брюсселі розташовані установи ЄС.

Бельгія як одна із країн-засновниць Євросоюзу, має чималий досвід: 2010 року керувала роботою ЄС удванадцяте. Наступне головування Бельгії заплановано на 2024 рік.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. У Шотландії під час референдуму 62% населення проголосувало проти виходу з ЄС.