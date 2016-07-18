У Шотландії може бути проведений новий референдум щодо незалежності

За її словами, це стане можливим, якщо британський уряд почне офіційний процес виходу із складу Європейського Союзу, не враховуючи інтереси Шотландії, передає Бі-Бі-Сі.

Читайте такожШотландія має намір залишатися в Євросоюзі, незважаючи на результати референдуму - Reuters

В інтерв'ю телеканалу Стерджен також сказала, що Шотландія могла б залишитися у складі, як Сполученого Королівства, так і ЄС, навіть якщо Великобританія вийде з Європейського Союзу.

Кілька країн ЄС вже заявили, що виступають проти переговорів між Брюсселем і Единбургом з питання про можливе членство Шотландії в ЄС.