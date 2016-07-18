У Шотландії може бути проведений новий референдум щодо незалежності
02:09, 18 липня 2016Світ
524 0
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що другий референдум з питання щодо незалежності Шотландії може бути проведений у першій половині 2017 року.
REUTERS
За її словами, це стане можливим, якщо британський уряд почне офіційний процес виходу із складу Європейського Союзу, не враховуючи інтереси Шотландії, передає Бі-Бі-Сі.
Читайте такожШотландія має намір залишатися в Євросоюзі, незважаючи на результати референдуму - Reuters
В інтерв'ю телеканалу Стерджен також сказала, що Шотландія могла б залишитися у складі, як Сполученого Королівства, так і ЄС, навіть якщо Великобританія вийде з Європейського Союзу.
Кілька країн ЄС вже заявили, що виступають проти переговорів між Брюсселем і Единбургом з питання про можливе членство Шотландії в ЄС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter