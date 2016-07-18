США відмовили у притулку командувачу бази НАТО в Туреччині, підозрюваному у причетності до путчу

Про це повідомляє РБК з посиланням на The New York Times.

Так, генерал Бекір Еркан Ван, командувач військово-повітряної бази Інджирлик, яку використовує НАТО, минулих вихідних звернувся до американських офіційних осіб з проханням надати йому притулок. Однак він отримав відмову, повідомив співрозмовник газети, ознайомлений із ситуацією.

У неділю генерал Ван був затриманий за підозрою у причетності до організації військового перевороту. Про те, що військові бази Інджирлік пов'язані з бунтівниками, раніше заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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Раніше прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим повідомив про затримання 2839 осіб, які намагалися вчинити державний переворот. Він зазначив, що серед затриманих є як солдати, так і офіцери. Крім цього, був затриманий генерал армії Адем Худуті. Він є командувачем Другої армії, яка займається охороною кордонів Туреччини з Сирією, Іраком та Іраном.

Після заколоту був відданий наказ про затримання 2745 суддів і співробітників прокуратури.

Військові у ніч на суботу заблокували два мости через Босфор у Стамбулі і захопили будівлю Генштабу в Анкарі. Проте вранці 16 липня бунтівники почали здаватися владі.