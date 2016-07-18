У Туреччині заздалегідь підготували списки для арештів причетних до спроби путчу - єврокомісар

Про це повідомляє Reuters.

Єврокомісар зазначив, що швидке відсторонення від посад суддів та інших після невдалої спроби державного перевороту вказує на те, що турецький уряд підготував заздалегідь списки осіб на відсторонення.

Після спроби перевороту турецька влада вже відсторонила або заарештувала близько 3 тис. підозрюваних у підготовці перевороту військовослужбовців, які обіймали посади від найвищих командирів до солдатів, а також таку ж кількість суддів та прокурорів.

"Це виглядає принаймні так, як нібито щось було підготовлено. Списки доступні, що вказує на те, що вони підготовлені і що будуть використовуватися на певних стадіях", - заявив Ган.

"Я дуже занепокоєний. Це саме те, що ми боялися", - сказав єврокомісар.

Читайте такожЗ'явилося відео штурму готелю Ердогана в МармарисіРаніше опозиційний проповідник Фетхуллах Гюлен, якого влада Туреччини оголосила "ідейним натхненником" збройного перевороту, припустив, що заколот мав "постановочний" характер.

Він зазначив, що "є ймовірність того, що спроба перевороту в Туреччині могла бути зрежисована".

"Схоже, що у них немає терпимості до будь-якого руху, будь-якої групи, будь-якої організації, яка не перебуває під їхнім повним контролем", - сказав Гюлен.

Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.