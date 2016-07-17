Проповідник Гюлен: Заколот в Туреччині міг бути постановочним

Імам Гюлен, який нині проживає в США, заявив про свою непричетність до путчу і припустив, що заколот був зрежисований владою, передає Reuters.

Гюлен зазначив, що "є ймовірність того, що спроба перевороту в Туреччині могла бути зрежисована".

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"Схоже, що у них немає терпимості до будь-якого руху, будь-якої групи, будь-якої організації, яка не знаходиться під їхнім повним контролем," сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після спроби перевороту в країні звернувся до президента США. Він закликав Обаму або депортувати з США Фетхуллаха Гюлена, або видати його Туреччині.