Проповідник Гюлен: Заколот в Туреччині міг бути постановочним
00:40, 17 липня 2016Світ
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Опозиційний проповідник Фетхуллах Гюлен, якого влада Туреччини оголосила "ідейним натхненником" збройного перевороту, припустив, що заколот носив "постановочний" характер
REUTERS
Імам Гюлен, який нині проживає в США, заявив про свою непричетність до путчу і припустив, що заколот був зрежисований владою, передає Reuters.
Гюлен зазначив, що "є ймовірність того, що спроба перевороту в Туреччині могла бути зрежисована".
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"Схоже, що у них немає терпимості до будь-якого руху, будь-якої групи, будь-якої організації, яка не знаходиться під їхнім повним контролем," сказав він.
Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після спроби перевороту в країні звернувся до президента США. Він закликав Обаму або депортувати з США Фетхуллаха Гюлена, або видати його Туреччині.
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