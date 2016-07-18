Колишній головнокомандувач ВПС Туреччини і генерали-бунтівники арештовані

Затримані після невдалої спроби державного перевороту 26 підозрюваних, включаючи колишнього командувача ВПС Туреччини Акина Озтюрка, за рішенням суду арештовані.

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