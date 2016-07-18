Колишній головнокомандувач ВПС Туреччини і генерали-бунтівники арештовані

21:43, 18 липня 2016
Світ
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Затримані після невдалої спроби державного перевороту 26 підозрюваних, включаючи колишнього командувача ВПС Туреччини Акина Озтюрка, за рішенням суду арештовані.

Фото УНИАН

Суд заарештував їх на підставі подання Республіканської прокуратури Анкари, передає Анадолу.

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Як повідомляв УНІАН, Акин Озтюрк на допиті зізнався, що діяв з метою проведення державного перевороту в країні.

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