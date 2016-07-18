Колишній головнокомандувач ВПС Туреччини і генерали-бунтівники арештовані
21:43, 18 липня 2016Світ
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Затримані після невдалої спроби державного перевороту 26 підозрюваних, включаючи колишнього командувача ВПС Туреччини Акина Озтюрка, за рішенням суду арештовані.
Озтюрк на допиті визнав, що діяв з метою проведення державного перевороту в країні / УНІАН
Суд заарештував їх на підставі подання Республіканської прокуратури Анкари, передає Анадолу.
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Як повідомляв УНІАН, Акин Озтюрк на допиті зізнався, що діяв з метою проведення державного перевороту в країні.
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