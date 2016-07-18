Колишній головнокомандувач ВПС Туреччини зізнався в організації перевороту

Про це повідомляє телеканал NTV. "Я почав діяти з метою вчинити переворот", - сказав він на допиті у прокурора, передає Анадолу.

Читайте такожУ Туреччині після спроби перевороту звільнили майже 9 тисяч чиновників

Вчора були затримані всі організатори невдалої спроби військового перевороту в Туреччині. Серед них виявився і Акин Озтюрк, який зізнався у змові з начальником генштабу турецьких збройних сил Хулусі Акаром. Крім цього, був затриманий головний військовий помічник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, начальник бази ВПС Інджирлік генерал Бекир Ерджан Ван.

Раніше Ердоган звинуватив у спробі перевороту в країні ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе в США.