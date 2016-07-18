Колишній головнокомандувач ВПС Туреччини зізнався в організації перевороту
19:49, 18 липня 2016Світ
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Колишній головнокомандувач ВПС Туреччини генерал Акин Озтюрк заявив, що він визнає себе винним в організації перевороту в країні.
Вчора були затримані всі організатори невдалої спроби військового перевороту / @ntv
Про це повідомляє телеканал NTV. "Я почав діяти з метою вчинити переворот", - сказав він на допиті у прокурора, передає Анадолу.
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Вчора були затримані всі організатори невдалої спроби військового перевороту в Туреччині. Серед них виявився і Акин Озтюрк, який зізнався у змові з начальником генштабу турецьких збройних сил Хулусі Акаром. Крім цього, був затриманий головний військовий помічник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, начальник бази ВПС Інджирлік генерал Бекир Ерджан Ван.
Раніше Ердоган звинуватив у спробі перевороту в країні ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе в США.
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