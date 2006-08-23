Президент Росії Володимир Путін оголосив 24 серпня днем жалоби у зв`язку з катастрофою літака Ту-154, що відбулася у вівторок над Донецьком. В указі президент висловив скорботу по загиблих і співчуття їх рідним і близьким, повідомляє РІА Новости. Путін доручив уряду Російської Федерації спільно з органами державної влади суб`єктів РФ надати допомоги сім`ям загиблих.

Лента.ру