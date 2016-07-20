У Росії заарештували трьох високопосадовців Слідчого комітету

Про це повідомляє РБК.

Ламонов, підозрюваний у скоєнні отриманні хабара в особливо великому розмірі, пробуде в СІЗО до 15 вересня.

Також, суд відправив у слідчий ізолятор керівника управління власної безпеки Слідчого комітету Михайла Максименко.

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Пізніше Лефортовський суд видав санкцію на арешт заступника начальника московського управління СКР Дениса Нікандрова.

До зали засідання трьох слідчих одного за іншим доставляли бійці спецназу ФСБ в масках. Ламонов ховав обличчя за теплим шарфом, Максименко і Никандров — ні.

Як розповіли РБК адвокати Ольга Лукманова і Сергій Анюшен, їх довірені Ламонов і Максименко не визнають провину. Згідно з даними, оприлюдненими в суді, всі троє підозрюються в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Джерело РБК в ФСБ розповідав, що Нікандров підозрюється в тому, що обіцяв кримінальному авторитету Захарію Калашову (Шакро Молодому) допомогу у вирішенні питання про кримінальну відповідальність за $1 млн. За даними агентства «Росбалт», затримання Максименко пов'язано з тим, що він нібито дав слідчим відділу СКР по Північному адміністративному округу Москви вказівку не вимагати продовження арешту Андрія Кочуйкова на прізвисько Італієць, якого агентство назвало правою рукою Шакро Молодого.

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Тиждень тому Тверський суд Москви заарештував Шакро. Його звинувачують у вимаганні 8 млн руб. у співвласниці московського ресторану.

За словами адвоката Анюшена, в матеріалах справи фігурують різні суми грошей, але «ні про які мільйони мови не йде». Він зазначив, що Максименко не отримав ні від кого ніяких грошей, а також не міг вплинути на процесуальні рішення про обрання арешту.