Команда Трампа заперечує звинувачення в копіюванні його дружиною промови Мішель Обами

Меланію Трамп, дружину Дональда Трампа, звинуватили в тому, що вона списала частину своїй промові на партійному з'їзді з виступу восьмирічної давності нинішньої першої леді Мішель Обами, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Мішель Обама вісім років тому виступала на аналогічному з'їзді Демократичної партії.

Читайте такожРеспубліканська партія затвердила Трампа в якості кандидата в президенти США

Два абзаци у виступах Мішель Обами і Меланії Трамп виявилися майже ідентичними. Зокрема, Меланія, як і Мішель, говорила про те, як її виховували батьки:

"Батьки прищепили мені віру в такі речі: треба старанно працювати, щоб досягти бажаного в житті. Дане тобою слово - це зобов'язання, потрібно робити, що говориш і дотримуватися обіцянок". Меланія Трамп також заявила, що потрібно ставитися до людей з повагою.

Промова Мішель Обами від 2008 року на диво схожа: "Барак і я були виховані на багато чому схожих цінностях. Що потрібно старанно працювати, щоб досягти бажаного в житті, що дане тобою слово - це зобов'язання, і що потрібно робити те, що говориш. Що потрібно ставитися до людей гідно і з повагою, навіть якщо ти їх не знаєш або не згоден із ними".

Читайте такожТрамп назвав Клінтон "брехухою світового рівня"

Далі у промові Меланії було наступне: "[Батьки] вчили мене демонструвати ці цінності і переконання в повсякденному житті. Цей урок я передам і нашому синові. І ми повинні передавати ці уроки багатьом наступним поколінням, тому що ми хочемо, щоб наші діти в нашій країні знали, що єдина межа досягнень - це сила твоєї мрії і твоє бажання досягти її".

Мішель Обама в 2008 році говорила: "Барак Обама і я будували свої життя, керуючись цими цінностями, і передаємо їх майбутньому поколінню. Ми хочемо, щоб наші діти і всі діти цієї країни знали, що єдина межа висоти твоїх досягнень - це широта твоєї мрії і твоє бажання працювати задля їх досягнення".

Прес-служба Трампа заявила, що Меланія користувалася послугами спічрайтерів при підготовці промови: "При написанні мови команда спічрайтерів Меланії враховувала її життєві устремління, а також брала матеріали з інших джерел, які відображали її образ думки".

Читайте такожЕкс-радник Януковича очолить виборчий штаб Трампа - ЗМІ

Раніше УНІАН повідомляв, що виступ Меланії Трамп на з'їзді Республіканської партії в США розкритикували за те, що вона ледь не дослівно повторила промову першої леді Мішель Обами.

Меланія Трамп стала головним спікером першого дня з'їзду, на якому Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Американські ЗМІ повідомляють, що вона готувалася до речі кілька тижнів з наміром додати до публічного образу чоловіка "трохи теплоти і м'якості".