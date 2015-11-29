Порошенко вшанував жертв терористичної атаки біля паризької концертної зали "Батаклан"

Про це повідомляє офіційне інтернет-предстаництво президента України.

Порошенко від імені українського народу та від себе особисто ще раз висловив щирі співчуття народу Франції та родинам загиблих. «Ми солідарні з французьким народом, який постраждав від жахливих терористичних атак. Ми пліч-о-пліч з французами та усім світом у боротьбі проти терору», – заявив Порошенко.

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Президент ще раз зазначив, що він був вражений тим, як французи одразу після жахливих подій на стадіоні співали свій гімн та наголошували: «Ми не боїмося». Порошенко нагадав, що багато українців у ніч з 13 на 14 листопада прийшли до посольства Франції в Україні, щоб висловити свою солідарність із французьким народом.

Глава держави зазначив, що Україна також є об’єктом тероризму, агресії та анексії Криму з боку Росії. Український народ платить величезну плату за свою боротьбу, вже багато людей віддали своє життя за незалежність країни. «Ми розуміємо, що значить терор. Ми можемо виграти у боротьбі з тероризмом тільки разом, об’єднаними, не боятися, бо це була атака на французькі європейські цінності. Ми вистоїмо, поки ми разом», – заявив президент України.

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Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників. За останніми даними, в ході терактів загинули 130 осіб, близько 350 поранені.