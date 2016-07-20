У Каліфорнії помер режисер фільму "Красуня"
У Каліфорнії на 82-му році життя помер голлівудський кінорежисер Гаррі Маршалл, відомий за фільмами "Красуня" і "Наречена-втікачка".
Як повідомив журналістам агент Маршалла, режисер помер від пневмонії в лікарні міста Бербанк, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Маршалл почав свою кар'єру в 1960-ті роки з написання сценаріїв для комедійних телешоу, він також виступав в якості продюсера найпопулярніших ситкомів.
У 1982 році Маршалл поставив свій перший фільм "Молодість, лікарня, любов" (Young Doctors in Love) - пародію на медичні телесеріали.
У 1990-му році на екрани вийшла комедійна мелодрама "Красуня" (Pretty Woman), де свою першу велику роль в кіно зіграла актриса Джулія Робертс.
У фільмі Маршалла "Наречена-втікачка" (Runaway Bride), що вийшов в 1999 році, головні ролі знову зіграли зірки "Красуні" Джулія Робертс і Річард Гір.