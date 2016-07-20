У Каліфорнії помер режисер фільму "Красуня"

Як повідомив журналістам агент Маршалла, режисер помер від пневмонії в лікарні міста Бербанк, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Маршалл почав свою кар'єру в 1960-ті роки з написання сценаріїв для комедійних телешоу, він також виступав в якості продюсера найпопулярніших ситкомів.

У 1982 році Маршалл поставив свій перший фільм "Молодість, лікарня, любов" (Young Doctors in Love) - пародію на медичні телесеріали.

У 1990-му році на екрани вийшла комедійна мелодрама "Красуня" (Pretty Woman), де свою першу велику роль в кіно зіграла актриса Джулія Робертс.

У фільмі Маршалла "Наречена-втікачка" (Runaway Bride), що вийшов в 1999 році, головні ролі знову зіграли зірки "Красуні" Джулія Робертс і Річард Гір.