Літаки ВПС Туреччини підняті на перехоплення двох катерів, на борту яких можуть знаходитися учасники путчу - ЗМІ
За повідомленнями турецьких ЗМІ, винищувачі ВПС країни підняті в повітря на перехоплення двох катерів, які рухаються в напрямку сусідньої Греції.
Про це повідомляє агентство "Доган" з посиланням на військових, інформує Русская служба BBC.
Літаки F-16 "вилетіли з турецької авіабази для перевірки інформації про два кораблі берегової охорони, які намагаються піти в територіальні води Греції".
Турецькі ЗМІ припускають, що на борту катерів можуть перебувати учасники невдалого військового перевороту.
Влада Туреччини не робила офіційних заяв з цього приводу.
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Вранці після невдалої спроби військового перевороту в Туреччині на північному сході Греції приземлився турецький військовий вертоліт з вісьмома військовими на борту. Грецькі ЗМІ підтвердили, що в вертольоті перебували люди, причетні до спроби перевороту.
Офіцери попросили в Греції політичного притулку. Грецька влада пред'явили їм звинувачення в незаконному перетині кордону. Зараз військові чекають суду.