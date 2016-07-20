Літаки ВПС Туреччини підняті на перехоплення двох катерів, на борту яких можуть знаходитися учасники путчу - ЗМІ

Про це повідомляє агентство "Доган" з посиланням на військових, інформує Русская служба BBC.

Літаки F-16 "вилетіли з турецької авіабази для перевірки інформації про два кораблі берегової охорони, які намагаються піти в територіальні води Греції".

Турецькі ЗМІ припускають, що на борту катерів можуть перебувати учасники невдалого військового перевороту.

Влада Туреччини не робила офіційних заяв з цього приводу.

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Вранці після невдалої спроби військового перевороту в Туреччині на північному сході Греції приземлився турецький військовий вертоліт з вісьмома військовими на борту. Грецькі ЗМІ підтвердили, що в вертольоті перебували люди, причетні до спроби перевороту.

Офіцери попросили в Греції політичного притулку. Грецька влада пред'явили їм звинувачення в незаконному перетині кордону. Зараз військові чекають суду.